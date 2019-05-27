شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد أعمال إنشاء خط صرف المحروسة والمدينة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، جولة تفقدية لأعمال إنشاء خط صرف صحي بطول 900 متر يخدم منطقة شارع المدينة الرياضية والفرز والمحروسة بحي السويس، وصولًا لمحطة الصرف الرئيسية بمنطقة زرب.

ورافق المحافظ في جولته كل من الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تمهيد جانبي طريق السويس- الأدبية وأعمال دهان البلدورات والنظافة العامة وفرع التراكمات بحي عتاقة، مكلفًا وليد شوقي، رئيس حي عتاقة، بالتنبيه على أصحاب مصانع الثلج والمخازن الموجودة بالطريق، بالقيام بأعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم.

Advertisements

وشدد محافظ السويس على محمد فتحي، مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة، باستكمال أعمال رفع التراكمات من منطقة الكبانون وطريق الأدبية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تمهيد ورصف طريق منطقة السحاب بحي فيصل، وأعطى مهلة شهرًا لمديرعام الطرق المهندس وجدي السيد للانتهاء من أعمال الرصف وتجميل الشارع لخدمة منطقة السحاب عدة مناطق بمدينة الصباح وحي فيصل، كما شدد المحافظ على رئيس حي فيصل المهندسة فاتن إبراهيم عبدالعظيم التنسيق مع شرطة المرافق لرفع وإزالة الإشغالات المنتشرة بين عمارات المنطقة.

وتابع أعمال الرصف والتجميل بطريق أم ملكة وطريق الخدمات بحي الجناين، مطالبًا مسؤولي حي الجناين برفع الإشغالات والتعديات المنتشرة بالمنطقة وعلى جانبي السكة الحديد.

وواصل صقر جولته لمتابعة أعمال التجميل والزراعة بحديقة السوايسة 2 والمشي ودورات المياه العمومية بمنطقة الكورتيش القديم بحي السويس، مكلفًا شعبان حمدان بسرعة استكمال أعمال الزراعة والإنارة العامة، وتكليف المهندس محمود فوزي بتوفير أفراد أمن ونظافة للحفاظ على أمن ونظافة الحديقة.

وفي نهاية الجولة، تفقد المحافظ أعمال الإحلال والتجديد لمشروع خط شبكة الصرف الصحي بشارع الطابية ومنطقة تل القلزم بحي الأربعين، مكلفًا رئيس حي الأربعين العميد إيهاب سراج بإزالة العشوائيات بالمنطقة والتنسيق مع الطرق لرصف الشارع.