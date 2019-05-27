حصريا.. الدوري المصرى رقميا على Watch iT

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات. ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات. Advertisements كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة منصة Watch iT أن الحصول على حقوق الدورى المصرى الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمى على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه، وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي فى مختلف المجالات.

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