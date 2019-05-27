شكرا لقرائتكم خبر عن موثاريكا يفوز بالانتخابات الرئاسية فى مالاوى بنسبة 38.57 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضية الانتخابات في مالاوي اليوم الاثنين فوز الرئيس بيتر موثاريكا بالانتخابات الرئاسية بنسبة 38.57 % من الأصوات بفارق ضئيل عن منافسه، ليبدأ فترة جديدة من حكمه مدتها خمسة أعوام.

وكان إعلان النتائج تأخر أكثر من مرة في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية للاشتباه بحدوث تلاعب.

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وقالت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي إن لازاروس تشاكويرا الذي يتزعم حزب مؤتمر مالاوي المعارض حصل على 35.41 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 21 مايو أيار، بينما حصل ساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 في المئة من الأصوات.