شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 45 ألفا و807 مخالفات على نهر النيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تم إزالة 45 ألف و807 حالات تعدٍ على النيل من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة تم تحريرها قبل يناير 2015.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحرير 51 ألفا و957 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

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وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعددا كبيرا من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.