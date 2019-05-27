شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية لمحصول الذرة لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، رسميا الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية الذى يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاج إليها مصر وخاصة محصول الذرة الصفراء للحد من استيراد الأعلاف.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ" الخليج 365 "، إن الحملة القومية للذرة بدأت اعمالها فى جميع المحافظات بتمويل من اكاديمية البحث العلمى ، لزيادة الإنتاج والحد من استيراد الأعلاف.

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وأضاف "خليل" إن الحملة القومية للذرة تقوم على مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء ، موضحا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

وأوضح رئيس المحاصيل الحقلية ، أن الحملة القومية لزراعة الذرة، تهدف لنشر زراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية مبكرة الإنتاج قليلة استهلاك المياه، مشير الى أن أن مهام الحملة القومية تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة المحصول لزيادة الإنتاج.