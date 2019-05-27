​طبعة مصرية من رواية جوخة الحارثي الفائزة بجائزة المان بوكر البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

تصدر مكتبة تنمية في القاهرة بالتعاون مع دار الآداب في بيروت طبعة مصرية من رواية "سيدات القمر" التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة المان بوكر الدولية وهي من تأليف الكاتبة العمانية جوخة الحارثي.

وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة. والحارثي هي أيضاً أول روائية عُمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.

وقال محمود لطفي مدير مكتبة تنمية أن "الرواية ستتاح للبيع في المكتبة خلال أيام في طبعتها المصرية، وبسعر خاص يلائم القارئ المصري".

وأشار إلى أن "المكتبة تلقت طلبات من عملائها لإتاحة الرواية وتوزيعها في مصر وتم التوصل لاتفاق مشترك مع دار الآداب يعزز التعاون السابق معها وأسفر عن وجود طبعات مصرية من أعمال أليف شافاق وايزابيل الليندي، فضلا عن رواية بريد الليل لهدى بركات التي فازت الشهر الماضي بجائزة البوكر العربية".

وفازت رواية "سيدات القمر " للروائية العمانية جوخة الحارثي الأسبوع الماضي بجائزة "مان بوكر الدولية" التي تمنح لأفضل عمل أدبي مترجم للإنجليزية وذلك عن روايتها "سيدات القمر" التي ترجمتها مارلين بوث إلى الإنجليزية بعنوان " (أجرام سماوية).

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وتروي "سيدات القمر" حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية،كما تتناول الرواية في جانب منها مسألة العبودية في عمان.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز في حيثيات فوز الحارثي بالجائزة إنّ "الرواية تستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار وهو يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا، وتتميز باللغة الشعرية الماكرة".

وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه إسترليني (58 ألف يورو تقريبًا) تقاسمتها جوخة الحارثي مع المترجمة مارلين بوث (64 عامًا) وهي أكاديمية أميركية.

وأصدرت جوخة ثلاث روايات: "منامات" الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2004 و"سيدات القمر" عن دار الآداب عام 2010 وآخرها "نارنجة" عن دار الآداب عام 2016 وهي الرواية التي فازت بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عام 2016.

تُرجمت بعض قصصها القصيرة إلى الانجليزية والألمانية والصربية والإيطالية والكورية، وتُرجمت بعض نصوصها إلى اللغة الإنجليزية.