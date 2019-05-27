القبض على 10 عناصر إجرامية و11 قطعة سلاح بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس؛ استهدفت فرض السيطرة الأمنية وملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

أسفرت الحملة التي قادها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة عن ضبط 3 قضايا حيازة أسلحة نارية عبارة عن؛ 3 فرد خرطوش و3 بنادق خرطوش و4 طلقات و5 قطع أسلحة بيضاء.

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وتمكن المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب، والرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس، من تنفيذ 242 حكمًا قضائيًا بينها 3 أحكام بالسجن المؤبد، والقبض على 3 هاربين و3 نوعيات خطرة و7 مسجلين خطرًا.

وفي مجال ضبط المواد المخدرة تمكن النقيب أحمد ماهر معاون مباحث أبو النمرس، من ضبط 8 قضايا اتجار بمضبوطات بلغت 800 جرام حشيش، 290 قرصا مخدرا و40 جرام من مخدر الهيروين.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.