تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش لـ 30 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لـ 30 مايو الجاري للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.

وتبين من قرار الإحالة في القضية رقم 3783 لسنة 2014 قيام المتهمين "مصطفى. ا" و"أحمد. ح" و" محمد. م " و" محمد. ر" بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ دائرة قسم شرطة أكتوبر مكانًا بتجارتهم غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبعد استئذان النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وخلال التحقيقات أنكر المتهمون صلتهم بالمخدرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أحالتهم لمحكمة الجنايات.