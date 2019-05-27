25 يونيو.. الحكم على محافظ المنوفية السابق في الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، لجلسة 25 يونيو؛ للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد ان انتهت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، وتبين ان المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليون و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.