"ماتسقيش الزرع".. جملة أنهت حياة شاب على يد خاله بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات مقتل شاب على يد خاله في منطقة الوراق أمس الأحد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطار من المستشفى المركزي بوصول جثة شاب بها طعنة في الصدر.

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جهود البحث والتحري التي قادها المقدم أمثل حرحش وكيل قطاع الشمال توصلت إلى أن خلافا وقع بين المجني عليه محمد مجدي 21 سنة، وخاله "محمد. ع" 40 سنة؛ بسبب تحذير الاخير لابن أخته "ماتسقيش الزرع علشان بينقط على البلكونة".

أضافت التحريات أن الشاب لم يمتثل لتحذير خاله، وكرر فعلته مما دفع الأخير لقتله وسدد له طعنة نافذة في الصدر من الجهة اليسرى أودت بحياته.

وتمكن الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.