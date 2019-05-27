الخال قاتل.. عامل ينهي حياة ابن شقيقته في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:
شهدت منطقة الوراق جريمة قتل مؤسفة بعدما سدد عامل طعنة نافذة لابن شقيقته بسبب مشادة كلامية بينهما، أمس الأحد.
تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من المستشفى بوصول جثة شاب بها طعنة في الجسم.
تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل قطاع شمال الجيزة توصلت إلى أن مشادة كلامية بين المجني عليه "محمد مجدي البيومي" 21 سنة طالب، وخاله "محمد ع. ع." 40 سنة، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير لابن شقيقته طعنة في الصدر.
وحاول الأهالي إنقاذ الشاب نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتمكن الرائد هاني مندور رئيس مبحث الوراق من ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
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