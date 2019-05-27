مصر | تجديد حبس 5 شباب في واقعة "التصفير من المنازل" لمدة 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 5 شباب في واقعة "التصفير من المنازل" لمدة 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس 5 شباب مقبوض عليهم قي وقائع "التصفير من المنازل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضمت قائمة المتهمين، "أحمد محيى، وخالد محمود، وخالد بسيوني، ومهاب الإبراشي، وجمال عبد الفتاح".

واتهمتهم النيابة في القضية التي حملت الرقم 1739 لسنة 2018، أنهم إشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.