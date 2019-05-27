مصر | "إصابة 4" و"استروكس".. كواليس اقتحام طالب لـ"كمين الشروق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إصابة 4" و"استروكس".. كواليس اقتحام طالب لـ"كمين الشروق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد مخدر الاستروكس، طالبا بالجامعة العربية المفتوحة، لاقتحام كمين أمني بمنطقة الشروق في القاهرة بسيارة مسرعة، مما أدى لإصابة 4 بينهم شرطيين.

وتسبب دخول السيارة بسرعة جنونية على الكمين في إصابة 4 أشخاص من بينهم ملازم أول محمد ريان والأمين إبراهيم متولي من مباحث الشروق، بجانب إصابة اثنين من المدنيين تصادف وجودهم وهما هشام هيثم ، ومحمد شريف.

كما تبين من استجواب وأوراق الطالب أنه يدعى "يوسف.م.ع" 24 سنة طالب، ومقيم مدينة نصر، وأنه كان في حالة قيادة تحت تأثير المخدر، "الإستروكس"، ويقود سيارة ملاكي ماركة "سيات" بيضاء اللون.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد هروبه الى منطقة القاهرة الجديدة ، ليتم القاء القبض عليه فى "مدينتى" وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.