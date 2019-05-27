مصر | ضبط 203 قضايا مخالفة خلال 24 ساعة الأخيرة بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 203 قضايا مخالفة خلال 24 ساعة الأخيرة بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط (12 طقطوقة - 13 استاند – 6 ترابيزة - 3 أسطوانة غاز – تروسيكل - 30قمامة – 80 يا فطة إعلانية –الإجمالي 107– 3 ميزان – 3 استاند خشب – 2 شمسية – 98 كرسي – 2 عشة – 50 يافطة إعلانية – 30 قمامة الإجمالي 203 )

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.