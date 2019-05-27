مصر | تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 4 متهمين في أحداث الطالبية، لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. علي عمارة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.