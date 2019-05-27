أخبار مصر | "التضامن" تكشف تفاصيل واقعة قيام أخصائية اجتماعية بالتحريض على خطف طفل وضربه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تكشف تفاصيل واقعة قيام أخصائية اجتماعية بالتحريض على خطف طفل وضربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واقعة تفيد بقيام أخصائية اجتماعية بالتحريض على خطف طفل من مؤسسة الرعاية وضربه، وعلى الفور تحركت وزارة التضامن الاجتماعي، للتحري حول الواقعة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أفادت الوزارة بما يلي:

- الواقعة تعود إلى خلاف بين الابن جميل فكري وأخصائية اجتماعية سابقة بالدار تدعى إيمان حجاج بسبب تطاوله عليها وسبها على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه لها بالسرقة.

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- تعاطفا معها قام زملائه في المؤسسة بضربه داخل المؤسسة أمس (الأحد)، وأثناء صلاة فجر اليوم الإثنين دخل إلى المؤسسة أحد نزلائها السابقين الذين تخطوا السن واصطحب الابن عنوة إلى منزل الأخصائية.

- أبلغت إدارة المؤسسة على الفور الشرطة وتم تحرير محضر عن الواقعة ويتواجد حاليا بقسم عين شمس كلا من مدير المؤسسة والمشرف الليلي الشاهد على الواقعة والابن جميل فكري والأخصائية إيمان حجاج حيث تقوم الشرطة بالتحقيق في الاتهامات المتاولة.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الواقعة عن كثب مع إدارة المؤسسة والشرطة.