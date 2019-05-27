أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر: لدينا 23 ألف طالب وافد.. و"عد لأصلك" رسالة إعلامية تسهم في إيقاظ الهمم واسترجاع القيم (حوار)

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رئيس جامعة الأزهر: مواعيد الامتحانات تتم بناءً على معايير ولوائح

* الجامعة نظمت أوليمبياد شباب الجامعات الإفريقية بمشاركة 650 طالب وطالبة

* يدرس في الجامعة 23 ألف طالب وافد منهم 5 آلاف من دول إفريقيا

* 14 كلية حتى الآن تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

* المعيدون الجدد يتم تعيينهم مباشرة بعد انتهاء أوراقهم

* قطاع الطب يضم خمسة مستشفيات جامعية ثلاثة منها في القاهرة

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن مواعيد الامتحانات لا تنعقد جزافا أو اعتباطا، وإنما بناء على أسس ومعايير ولوائح وقوانين، مشيرا إلى أن الجامعة يدرس فيها 23 ألف طالب وافد منهم 5 آلاف من دول إفريقيا .

وأضاف المحرصاوي، خلال حواره مع بوابة الخليج 365، أن الأزهر الشريف جامعا وجامعة يحرص على إيفاد علمائه إلى كل الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن 14 كلية حتى الآن تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منها كليات في القاهرة والاقاليم.

وإلى نص الحوار:

ما الأسس التي بناء عليها يتم تحديد موعد امتحانات نهاية العام؟

موعد الامتحان لا ينعقد جزافا أو اعتباطا، وإنما بناء على أسس ومعايير ولوائح وقوانين، امتحانات الفصل الدراسي تكون بعد 14 أسبوعًا من بدء الدراسة ، ونراعي أمورًا كثيرة لصالح الطلاب .

حدثني عن دور الجامعة مع الشباب الأفارقة خاصة أن رئاسة الاتحاد الإفريقي انتقلت إلى مصر ؟

الجامعة حرصت عبر تاريخها المديد أن تؤمن لطلابها الأفارقة وغيرهم كل سبل الراحة والمناخ المحفز والأمان، كما أن خريجي الجامعة ينتشرون في شتى أرجاء القارة السوداء، يحرص الأزهر الشريف جامعا وجامعة على إيفاد علمائه إلى كل الدول الإفريقية .

الدول الأفريقية احتلت مكانًا مهما فى أروقة الجامع الأزهر، فهناك عدة أروقة إفريقية خصصت للطلاب الأفارقة الدارسين في الأزهر، وقد كان لهذه الأروقة دور فريد في عملية التفاعل بين الحضارات والثقافات من خلال اشتغالها بالترجمة من العربية إلى اللغات المختلفة والعكس.

هذا العام الجامعة أصبحت الجامعة عضوا مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية، وأقيمت فعاليات وورش عمل لهذه المناسبة حظيت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، ونظمت الجامعة الأوليمبياد الرياضي الأول لشباب الجامعات الافريقية والذي ضم حوالى 650 طالب وطالبة وهناك فاعلية ثالثة عن استراتيجية التعليم في قارة افريقيا في شهر يوليو المقبل مما يدل على دور مصر الريادي في إفريقيا ، وأن الأزهر هو القوى الناعمة التي يجب أن تستثمر .

ما عدد الطلاب الأفارقة في الجامعة؟

الجامعة ملاذ لكل الطلاب الوافدين ويدرس فيها 23 ألف طالب وافد منهم 5 آلاف من دول إفريقيا .

هل كل المعيدين الجدد تم تعيينهم؟

كل من انتهت إجراءاتهم تم تسليمهم العمل .

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أهم القرارات التي اتخذتها هذا العام لمصلحة الطلاب؟

هذا العام تميز بعدة قرارات تصب في صالح العملية التعليمية وصالح الطلاب، منها إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، بمجرد الانتهاء من النتيجة نعلنها حتى ينتبه الطالب ويعرف مستواه .

وهناك قرار للتيسير علي الطلاب والطالبات بمنح المنقولين بمادة أو مادتين فرصة الامتحان فيهما (اختياريا) في شهر سبتمبر مع امتحانات زملائه في امتحان التصفية ، حتى ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى من غير مواد ، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من هذا العام شريطة أن يسدد رسوم ٢٥٠ جنيه لتأكيد جديته في ذلك.

الاختبار الشفوي كان هناك شكاوى عديدة من الاختبار الشفوي من الطلاب فرأينا أن تكون الامتحانات من خلال نماذج متعددة معدة من قبل لجنة، كما أن هذا العام تميز بنظام الكتاب الالكتروني والذي يطبق على أولى لغات وإعدادي هندسة، مع التنبيه على أن الاختبار الالكتروني لو صلح في بعض المواد لا يصلح للكل.

وبالنسبة للمناهج كان هناك كتاب فقه واحد على كل الكليات وكان لا يراعي الفئة المستهدفة، ولذلك وفرنا لكل قطاع تعليمي كتابا في الفقه يناسب تخصصه.

ما الكليات الجديدة التي في خطة الجامعة؟

يتم دراسة إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي

حدثني عن القوافل التي تنظمها الجامعة؟

هناك عدة قوافل من شمال سيناء ومرسى مطروح إلى أسوان وتزور الأماكن النائية والفقيرة بالتعاون مع كافة المؤسات الخيرية مثل بيت الزكاة والصدقات المصري.

كم عدد الكليات التي تم اعتمادها في هيئة ضمان الجودة؟

14 كلية تم اعتمادها حتى الآن من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منها كليات في القاهرة والاقاليم.

كيف ساهم قطاع الطب بالجامعة في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في مجال العمليات الجراحية؟

نقوم بجولات مفاجئة للاطمئنان على حالة المرضى، وكل المستشفيات شاركت في القضاء على قوائم الانتظار، ولا توجد أي شكاوي ، وشاركت الجامعة أيضا في حملة مليون صحة، إضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختلفة والمشاركة مع بنوك الدم في حملة التبرع بالدم لصالح مصابي الجيش والشرطة .

العمليات الجراحية التي ساهمت فيها مستشفيات جامعة الأزهر سواء بالقاهرة، أو في محافظتي دمياط وأسيوط، تضمنت عمليات جراحية فى مجالات العظام، والأورام ، وتركيب الدعامات، والقساطر العلاجية فى مجالات القلب والصدر المختلفة، اضافة الى تخصصات طبية أخرى .

عدد المستشفيات التي يضمها قطاع الطب بالجامعة؟

قطاع الطب في جامعة الأزهر يضم خمس مستشفيات جامعية ثلاث منها في القاهرة، ومستشفى جامعة الأزهر في دمياط والتي تقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات دمياط وبورسعيد ومدن القناة، إضافة إلى محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، ثم مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وتقدم خدماتها الطبية للمواطنين في محافظات صعيد مصر بداية من بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، بجانب مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.

حملة عُد لأصلك.. كيف تتبناها الجامعة كمبادرة كبيرة؟

الفكرة انطلقت عندما أعلنا ضرورة تطوير الجامعة بأفكار أبنائها فكان قرار بعض طلاب الإعلام تحمل المسئولية لتأدية رسالة إعلامية تسهم في إيقاظ الهمم واسترجاع القيم من خلال التركيز على القيم الأخلاقية بطريقة درامية باجتهاد ذاتي من الطلاب تمثيلا وتصويرا ومونتاجا وإخراجا .

فريق عمل حملة عد لأصلك أراد ترك بصمة إيجابية في المجتمع، وأن كل حلقة لها رسالة تهم كافة فئاته حيث تناولت الحلقات، سوء الظن والنهي عن التجسس والنظافة في المجتمع والأسلوب في النصيحة والتدبر في قراءة القرآن والصدق والأمانة والنظام وغيرها من الحلقات".

وهي دعوة إلى الأخلاقيات الحميدة من بر الوالدين والتسامح والرحمة والبعد عن الغش والرشوة والعودة بالطلاب إلى التوازن الأخلاقي لمواجهة بعض الإعلاميين الذي يدعون لهدم القيم ونشر الرزيلة .