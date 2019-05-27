أخبار مصر | خلافات داخل تكتل "25-30".. و"طنطاوي" يسعى لاستدراج نوابه لـ"الحركة المدنية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلافات داخل تكتل "25-30".. و"طنطاوي" يسعى لاستدراج نوابه لـ"الحركة المدنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم البرلماني أحمد طنطاوي من أجل الشهرة وحب الذات، بتفتيت صفوف المعارضة بدلا من توحيدها.

ويتم تداول أنباء عن خلافات ضارمة بأوساط نواب 25/ 30 اعتراضا على مساعي النائب أحمد طنطاوي لاستدراجهم للحركة المدنية وتوجهاتها الداعمة لجماعة الإخوان.

وفي الوقت ذاته تتزايد الأصوات المعارضة من أعضاء الأحزاب لتطلعات النائب أحمد طنطاوي للسيطرة على رموز القوى السياسية بدافع تحقيق مصلحته الشخصية.

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واعترف قيادي بالحركة المدنية لموقع إخواني، بأن مساعي الحركة والنائب طنطاوي لتشكيل كيان جديد جاءت تلبية لمبادرة الهارب أيمن نور.

وصرح علاء الخيام لموقع عربي 21 الإخواني بمساعي النائب طنطاوي لتدشين جبهة وطنية وضم الحركة المدنية والأحزاب إليها.

ويؤكد كل ما سبق علاقة الحركة المدنية بالإخوان والخارج.

وكما صرح أيضا، بأن ذلك بناء على مبادرة الهارب أيمن نور، مؤكدا رفضه التشكيك في المعارضة بالخارج وأن نصف أعضاء الحزب من الخارج.