أخبار مصر | بسبب 'شيخ الحارة'.. إنذار القاهرة والناس بوقف الترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب 'شيخ الحارة'.. إنذار القاهرة والناس بوقف الترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مساء اليوم الإثنين، قرارًا جديدًا، بمنع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.

وقال المجلس الأعلى للإعلام، في بيان صادر عنه اليوم، إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33

Advertisements

وأضاف :"بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس وبعض الوسائل الإلكترونية والرقمية وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة فى 27 مايو 2019 على منع بث برنامج شيخ الحارة وذلك بعد مطالعة الحجلقة المعروضة منه بتاريخ 25 مايو 2019 وخروجه عن القيم والأخلاق والخوض فى الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور فى مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأعراف المكتوبة بالأكواد فضلا عن امتناع قناة القاهرة والناس الفضائية عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفم 33 لسنة 2019 بالمخالفة لنص المادة 91 من القتانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه ولائحة الجزاءات والتدابير".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بتنفيذ قرارى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 و34 لسنة 2019، وعلى الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.