أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تُطلق فاعليات إبداع مراكز الشباب للموسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تُطلق فاعليات إبداع مراكز الشباب للموسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة الشباب والرياضة في فاعليات مسابقة ابداع مراكز الشباب للموسم الثاني والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في العديد من المجالات الادبية، والعلمية، والفنية.

وتأتي شروط المشاركة في مسابقة ابداع مراكز الشباب الموسم الثاني للشباب والفتيات للفئة العمرية من 18 حتى 35 سنة، على أن يكون المشاركون من أعضاء مراكز الشباب، كما يُسمح بمشاركة ذوي القدرات والهمم في كافة مجالات المسابقة.

وتنفذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة مهرجان ابداع على عدة مراحل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من يونيه2019 ويتم فيها الاعلان عن مهرجان ابداع داخل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر ، وتسجيل المشاركين في كل محافظة وفقاً لاستمارة المشاركة، على أن تُعقد لقاءات للتعريف بالمسابقة بين المشاركين ولجان التحكيم في كل محافظة.

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وتأتي المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من شهر يونية 2019 ويتم خلالها التصفيات التمهيدية داخل كل محافظة من المحكمين المتخصصين بكل مجال على ثم تُصعيد الأعمال للمشاركة في التصفيات النهائية وفقاً لشروط كل مجال من مجالات المسابقة في موعد أقصاه 15 يوليو القادم ، ويتم تحديد الفائزين في كل مجال على مستوى الجمهورية.

أما المرحلة الثالثة تكون خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2019 ويتم التحكيم النهائي للأعمال الفائزة من كل محافظة ويقام حفل توزيع جوائز على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت مسابقة ابداع مراكز الشباب في موسمه الأول العام الماضي وقد لاقى مشاركة متميزة من مراكز شباب مصر وأسفرت المسابقة عن اكتشاف مواهب متميزة في مجالات المسابقة.