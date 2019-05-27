مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي

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لا تتميز منطقة الموسكى فقط بكونها سوقا تجاريا لبيع مختلف السلع، ولكنها تتميز أيضا بتراثها المعمارى، الذى يظهر جليا فى المساجد التراثية بالمنطقة مثل مسجد الرويعى

يحتاج الوصول إليه تخطى الزحام الشديد والشوارع الضيقة، وممرات الباعة الجائلين، حيث يقع مسجد الرويعى داخل إحدى حارات سوق الرويعى، بمنطقة الموسكى الشهيرة بمحافظة القاهرة، تحمل جدران المسجد تاريخا يبلغ عمره مئات السنين، تقف مئذنته شامخة وسط ما تبقى من مبانى الموسكى القديمة، تحيط به البضائع من كل اتجاه، ويقف أمامه مباشرة ضريح الشيخ أحمد الرويعى، يستقبل التجار والباعة الجائلين والزبائن والسكان فى أى وقت، بل قد يتخذه بعض المسافرين كاستراحة قصيرة من عناء السفر، ويأتى له محبو التاريخ والآثار لزيارته ومحاولة السؤال عن تاريخه، الذى لا يعرفه كثيرون.

تاريخ المسجد يعود تاريخ مسجد الرويعى إلى القرن الحادى عشر هجريا، والقرن السابع عشر ميلاديا، وأطلق عليه اسم مسجد الرويعى، نسبة إلى شهبندر التجار الشيخ أحمد الرويعى، رقم تسجيله فى الآثار "55- أثر"، ويقع فى شارع الرويعى بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة. (اقرأ أيضا: مسجد المطراوي.. خلوة حفيد النبي وخال

تاريخ المسجد يعود تاريخ مسجد الرويعى إلى القرن الحادى عشر هجريا، والقرن السابع عشر ميلاديا، وأطلق عليه اسم مسجد الرويعى، نسبة إلى شهبندر التجار الشيخ أحمد الرويعى، رقم تسجيله فى الآثار "55- أثر"، ويقع فى شارع الرويعى بمنطقة الموسكى بمحافظة القاهرة. (اقرأ أيضا: مسجد المطراوي.. خلوة حفيد النبي وخال السيد البدوي ) شهبندر التجار أسس مسجد الرويعى واحد من أشهر التجار فى بداية القرن (11هـ- 17م)، وهو شهاب الدين أحمد بن أحمد الرويعى، الذى بدأ نشاطه التجارى بشراء ما يقرب من نصف وكالة "غبن النفيس" بالجهة البحرية من منطقة رشيد، وبدأ بعد ذلك بعمل توسعات لتجارته، وامتد نشاطه من رشيد إلى الإسكندرية، وكان يطلق عليه "عين أعيان السادة التجار"، وكان يلقب بـ"شهبندر التجار"، وكان يملك معظم المحلات فى شارع الرويعى، لذا أطلقوا عليه اسمه، وبعد وفاته أقاموا له ضريحا فى نفس الشارع. وهب شهبندر التجار أحمد الرويعى أجزاء كبيرة من أمواله للأعمال الخيرية وبناء المساجد، لذا قام ببناء مسجد الرويعى، وعندما توفى دفن فى الضريح بجوار المسجد، وله ابنتان إحداهما تدعى فاطمة، والأخرى تدعى بحار. (اقرأ أيضا: مسجد الخازندارة.. هنا كان يصلى الملك فاروق ) إهمال المسجد والضريح على الرغم من أن مسجد الرويعى من المساجد التراثية التى مر عليها مئات السنين، فإن الإهمال يظهر عليه بشكل واضح، فالمحلات تعرض بضائعها على جدرانه، ويبدو عليه التهالك من الخارج والداخل، ويستخدمه بعض التجار والمسافرين كاستراحة للنوم على مدى اليوم. Advertisements وتحول ضريح الرويعى إلى مكان مهجور، لا يزوره أحد، تحيط به بضائع التجار من كل اتجاه، ويمر من أمامه المئات من المواطنين دون أن يعرفوا شيئا عنه سوى أنه ضريح مهجور لشخص يدعى "أحمد الرويعى". (اقرأ أيضا: مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال ) رواد المسجد يستقبل المسجد يوميا عددا كبيرا من التجار والبائعين والمسافرين والزبائن وكذلك السكان، على الرغم من أنه غير مجهز لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين. أحمد خلف، أحد رواد المسجد، قال لـ"التحرير"، إن غالبية المترددين على المسجد لا يعرفون شيئا عن تاريخه، وقد يعتبر بالنسبة لهم مجرد مكان للاستراحة من الزحام والحر الذى يعانون منه فى منطقة الموسكى. وأضاف خلف أن المسجد فى موقع جيد بشارع الرويعى، ويتجه له عدد كبير من المواطنين لأداء الصلاة، ولكنه يحتاج إلى تجهيزات، واهتمام، حتى لا يتحول إلى مبنى مهجور مثلما حدث مع الضريح. (اقرأ أيضا: مسجد الشيخ غراب.. خرافة الضريح الذى تحول إلى مسجد ) إمام المسجد الشيخ محمود زيدان، إمام المسجد، قال لـ"التحرير"، إن مسجد الرويعى من أقدم المساجد فى منطقة الموسكى، ويتردد عليه عدد كبير من المواطنين لأداء الصلاة، والمسجد يخلد ذكرى شهبندر التجار أحمد الرويعى. وأشار زيدان إلى أن المسجد يعد قبلة التجار والعاملين بالمحلات والزبائن والسكان، لافتا إلى أنه ليس العمل الخيرى الوحيد الذى تركه شهبندر التجار، إنما له أيضا أعمال خيرية فى مناطق أخرى من الإسكندرية. (اقرأ أيضا: حكم صلاة التراويح للمرأة في المسجد.. الأزهر يجيب )

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