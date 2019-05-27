شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكرانيا يدعو «المشاط» لزيارة كييف لبحث تنشيط حركة السياحة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الإثنين، إيفهين ميكيتينكو، السفير الجديد لدولة أوكرانيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوكرانية.

واستهلت المشاط اللقاء بالترحيب بالسفير الأوكراني في مصر، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح في أداء مهامه لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وأوكرانيا وخاصة في ظل عمق وقوة العلاقات بين البلدين والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات، منها مجال السياحة.

وتحدثت الوزيرة عن السوق الأوكرانية وأهميتها بالنسبة للسياحة المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر وأكثرها نموًا، حيث حققت أعلى معدلات للحركة وجاءت في المرتبة الثانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر في عام ٢٠١٨.

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من جانبه، أشار السفير إلى أن مصر تعتبر من أهم البلاد التي يقصدها السائح الأوكراني الذي لديه شغف كبير لزيارتها والتعرف على حضارتها العريقة، مشيرا إلى تطلعه لزيارة العديد من المدن السياحية منها الغردقة، وأضاف أن هناك علاقات طيبة وجيدة تربط بين الدولتين يجب توظيفها لإقامة شراكات جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة المصرية لزيادة الحركة الوافدة إلى مصر من كل الأسواق السياحية، كما أثنى على برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة ودوره في دفع مزيد من الحركة السياحية من أوكرانيا إلى مصر.

وقدم السفير الدعوة للدكتورة رانيا المشاط لزيارة أوكرانيا لعقد جلسة مصرية أوكرانية لشؤون السياحة مع نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانى والمسؤول عن ملف السياحة، بالإضافة إلى عقد مجموعة لقاءات مع كبار المسؤولين بأوكرانيا لتنشيط الحركة السياحية البينية بين البلدين، وفى هذا الشأن أكدت الوزيرة استعدادها لزيارة أوكرانيا وحرصها على لقاء الجانب الأوكرانى والاستماع إلى مقترحاته لزيادة الحركة السياحية.

كما قدم السفير مقترحا للتعاون من خلال تنفيذ مشروع فنى مشترك خاص برسم تصميمات فنية على المباني الضخمة في الشوارع الرئيسية يقوم بها فنانون مصريون وأوكرانيون، أسوة بالمشروع القائم في أوكرانيا والذى لاقى نجاحا وإعجابا كبيرا من السائحين.

ومن جانبها، رحبت الوزيرة بهذه الفكرة، وبحث إمكانية تنفيذها، خاصة أن الفنون تعتبر لغة مشتركة بين شعوب العالم وتتجاوز الفوارق بين الثقافات، وهو ما يتفق مع المفهوم الجديد للحملة الترويجية لمصر People to People الذي يهدف إلى تعزيز التواصل الإنساني بين شعوب العالم من خلال الثقافة والفنون المختلفة وتعريف العالم بالشعب المصري وإظهار نماذج المصريين المبدعين.