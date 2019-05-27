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رئيس المجلس العسكرى السودانى يصل جنوب السودان ويلتقى الرئيس سلفاكير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، اليوم الإثنين، رئيس جنوب السودان سلفاكير، فى أول زيارة رسمية له لجوبا منذ توليه منصبه فى 11 أبريل الماضى.

 

وقالت مصادر صحفية سودانية، إن سلفاكير والبرهان عقدا اجتماعًا مغلقًا بالعاصمة جوبا.

 

ويتوقع أن يبحث الاجتماع مسائل مرتبطة بالاستقرار السياسى فلا السودان إلى جانب العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

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وكانت جوبا من أولى العواصم التي اعترفت بالمجلس العسكرى بعد الإطاحة بالرئيس البشير الشهر الماضي، وذلك في رسالة خطية بعث بها كير إلى البرهان عبر مستشاره للشؤون الأمنية توت قلواك.

 

وكان سلفاكير قد طالب المجلس العسكرى فى السودان الأسبوع الماضى بضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية ممثلة لقوى الشارع السودانى، كما أبدى ترحيبه بنجاح الثورة السلمية فى السودان.

 

كان بيان صادر عن مكتب الإعلام فى المجلس العسكرى السودانى أشار إلى أن البرهان توجه إلى جوبا فى زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

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