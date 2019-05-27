شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط وهل ذلك ربا ؟ .. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شراء هاتف محمول بنظام التقسيط، وأنه لا شبهة فيه فهو حلال.

وقال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه ردا على سؤال حول شراء هاتف بالتقسيط وهل هو حلال أم حرام؟، فهو جائز شرعا.



وتابع شلبى: "التقسيط يكون قطعا بمبلغ أكبر عن الكاش وهنا قد يظن البعض أن ذلك ربا، والحقيقة أن الفارق بين نظام التقسيط والربا هو وجود سلعة والسلعة هنا هى الهاتف الذى أخرج هذه المعاملة من الربا".



