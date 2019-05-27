انت الان تتابع عمرو خالد: هذا هو الهدف الحقيقي من الصلاة على النبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور عمرو خالد

حث الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من الصلاة عليه، صلاة تجعلك كأنك تراه وتشعر به، فتتجسد فيك أخلاق النبي وصفاته، مضيفا أن الهدف من الصلاة على النبي أن تغرس فيك أخلاقه، فالصلاة عليه هي سر البشرى، "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، جاء ذلك في الحلقة الـ22 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" حول "الصلاة على النبي".

وأوضح خالد أن الخالق سبحانه لم يتحدث عن أحد بأنه ذو خلق عظيم إلا النبي صلى الله عليه "وإنك لعلى خلق عظيم"، متابعا: "لو أنك قلت الآن أنا تخلقت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حب الناس وقلب طيب ولسان عفيف، فستكون في أمان من عذاب الله، حين تأخذ منه حلمه ورحمته وعفوه". وذكر أن عالما ألمانيا متخصصا

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