الأمم المتحدة تشيد بمحاولات مصر لإنهاء ختان الإناث

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ختان الإناث - صورة تعبيرية
أشاد مكتب الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمشجعة، والتي تأتي تجديدا للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء ختان الإناث في مصر، مشيرا إلى أنه في 20 مايو الجاري، عقد المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية، جاء ذلك في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين.
وذكرت الأمم المتحدة، أن الفريق الوطني يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء هذه الممارسة الضارة التي تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن هذا النهج يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، خاصة ركن الحماية وما يتعلق منه بحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما
وذكرت الأمم المتحدة، أن الفريق الوطني يهدف إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء هذه الممارسة الضارة التي تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن هذا النهج يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، خاصة ركن الحماية وما يتعلق منه بحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك ختان الإناث.
وأضافت أنه يعتبر كذلك إسهاما في الجهود الوطنية المصرية نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".
ويستند الفريق الوطني على جهود الحكومة المصرية غير المسبوقة لإنهاء هذه الممارسة الضارة من خلال تشديد قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك برفع عقوبة المنتهكين من السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات إلى مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
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