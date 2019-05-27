انت الان تتابع احتفالا بيوم إفريقيا.. الشباب يجمعون 8.5 طن بلاستيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المخلفات البلاستيكية

جمعت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر، 8.5 طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بيوم إفريقيا، وبمشاركة 215 متطوعا. وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه انطلقت في مصر، الحملة للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر"، و50 متطوعا، ونجحوا في إزالة نحو 2 طن من المخلفات البلاستيكية، أمس السبت.

وجاء ذلك ضمن فعاليات إحياء يوم إفريقيا ضمن حملة للحد من استخدام البلاستيك في شمال إفريقيا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة.وتم جمع نحو نصف طن من المخلفات البلاستيكية، من قبل شركاء "شباب بتحب مصر" في الجزائر، وهم الجمعية الشبابية لحماية البيئة وتنشيط

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