شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص العمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس وجه بتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب. كما وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.

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