شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال راضي إن الرئيس وجه بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار، خاصةً في إطار المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار المتكامل في الإنسان باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.

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