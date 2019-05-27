شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محور «قوص– نقادة» بمحافظة قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، الإثنين، أعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.3 مليار جنيه.

Advertisements

ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي القاهرة – أسوان شمال مدينة قوص محافظة قنا بطول 19 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه والذي يشمل على 27 عملًا صنـاعيًا بواقع 14 كوبرى و13 نفقا، والتي ستساهم في حل التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـتـرع والمصارف ومن المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020.

وأكد الوزير أن هذا المحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة طريق أسوان / القاهرة الصحراوي الغربي بطول ٤٠ كم، حيث شدد على أن تتم الأعمال وفق قياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

​​وزير النقل يتفقد محور قوص - نقادة

​​وزير النقل يتفقد محور قوص - نقادة

​​وزير النقل يتفقد محور قوص - نقادة