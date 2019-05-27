شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طائرة التدريب «K8E» بالتعاون بين «العربية للتصنيع» و«كاتيك» الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهئية العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة والتعاون مع الخبرات الصينية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة والمتعلقة بالمشاركة في تطوير الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية.

جاء ذلك- خلال جلسة المباحثات مع وفد من شركة «كاتيك- CATIC» الصينية العالمية، لبحث سبل التعاون لتطوير طائرة التدريب «K8E».

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وأعرب الفريق التراس عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مُضيفا أن التعاون مع شركة «كاتيك» يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المستوي المُتميز والزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

كما أكد الثقة التامة بشركة «كاتيك» الصينية وبإدراكها لإمكانيات مصر والمنطقة الأفريقية وتقديرها لعملائها، فضلا عن تميزها في مجالات التصنيع الخاصة بالطائرات والصناعات الدفاعية.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة الصينية عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من الصناعات الدفاعية، مشيدين- في هذا الصدد- بخبرات الهيئة العربية للتصنيع، والإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية، وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.