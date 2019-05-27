شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: صيانة وتطهير خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الشركات التابعة في مختلف المحافظات، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة.

يأتي ذلك تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف بصفة عامة وزيادة معدلات الاستهلاك استعداداً لمناسبة عيد الفطر بصفة خاصة، والتي ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحي.

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كما أكد تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة، بالتنسيق مع طوارئ الشركة القابضة، مع استمرار عمليات التطهير وفقاً لخطة الطوارئ الموضوعة، واستمرار نظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدًا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينه.

وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- في بيان اليوم- على أهمية ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في استخدام المياه استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان وصول المياه لكافة المناطق بالضغوط المناسبة، وتخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحي.