شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82% حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932).

كما هنأ محافظ القاهرة الطلاب الأوائل وأثني على نجاحهم، مؤكدا أنهم واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.

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كما اعتمد «عبدالعال»، نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة على الدرجات النهائية.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة. www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.