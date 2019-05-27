شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية ينزل من مكتبه للقاء مريض: «وجه بسداد 48 ألف جنيه ديونه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، الإثنين، بسداد ديون أحد الغارمين وقدرها 48 ألف جنيه بعد صدور حكم ضده بالحبس 6 أشهر، نظرا لظروفه الصحية السيئة.

وطالب المحافظ الإدارة العامة للتنمية البشرية برئاسة هدى بلاط بتدبير المبلغ وتسديد ديون المواطن قبل تنفيذ الحكم ضده.

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وكان الحاج «على. م. م» 62 سنة توجه لتقديم طلب للقاء المحافظ من خلال ادارة خدمة المواطنين لتحديد موعد للقائه في أحد أيام اللقاء المفتوح الذي يعقد اسبوعيا وأكد أنه يطلب من المحافظ مساعدته في سداد ديونه التي تبلغ 48 ألف جنيه، وأن ظروفه الصحية لا تساعده في سداد الدين مما تسبب في صدور حكم ضده بالحبس لمدة 6 أشهر.

وتم رفع الطلب للمحافظ للنظر فيه لعدم تمكن المواطن من الصعود لمكتبه لسوء حالته الصحية فأصر المحافظ على النزل من مكتبة والتقي بالمواطن في إدارة خدمة المواطنين بالدور الأرضي، ورفض المحافظ أن ينتظر تحديد موعد له في لقاء المواطنين الاسبوعي، ووجه للإدارة العامة للتنمية البشرية بسرعة تدبير المبلغ وسداده في أقرب وقت ممكن نظرا لظروف المواطن الصحية الصعبة.

وقال «شاروبيم» أننا لن ندخر جهدا في تلبية احتياجات المواطنين أبناء الدقهلية ونسعي بكل الإمكانيات المتاحة للعمل ليلا نهاراً من اجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وبحث طلباتهم العامة والخاصة بالمشاركة مع المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي في حل جميع مشاكل المواطنين.