شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 304 متهمين بـ«اغتيال النائب العام المساعد» لـ3 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين من المنتمين لحركة «حسم» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد» لجلسة 3 يونيو.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال 304 متهمين في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.