شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تبدأ تشغيل قطارات العيد الإضافية بدون زيادة في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ هيئة السكة الحديد حجز قطارات عيد الفطر الإضافية، اعتبارا من اليوم ٢٨مايو وحتي ١٠من شهر يونيو المقبل، بإجمالى 139 ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وشدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على رفع درجة الاستعداد القصوي، واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة، وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار، وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

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كما وجه الوزير بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإدارى بشركة النظافة، والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة، وكذلك زيادة عدد شبابيك واكشاك التذاكر وتشديد الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وقررت هيئة السكة الحديد مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة، والتي تكفل الحد من السوق السوداء، وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وهي (الحجز المقدم على جميع القطارات، تم الفتح عليه الساعة ٩.٠٠ صباحا، جميع القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلى تم تخصيص ٧٠ % من المقاعد المتاحة بها للحجز عليها عن طريق محطة القاهرة فقط، زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك وتركيب أكشاك إضافية، تكثيف الرقابة على شبابيك التذاكر، وداخل صالات الحجز، عدم السماح بصرف أكثر من عدد ٤ مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومى.

كما راعت الهيئة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، بالإبقاء على أجور السفر دون تحريك وذلك على جميع القطارات الأضافيه، والعربات.