شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات العاملين في «الإسعافات الأولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الوحدة المركزية للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر المصري، الاثنين، أولى الورش التدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج سواء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين النشاط وإدارة الحالة في مجال الإسعافات الأولية.

يأتى ذلك ضمن جهود البرنامج لرفع كفاءة كافة العاملين بالوحدات المتنقلة للتعامل مع أي حالات حرجة في الشارع وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها سواء للأطفال أو الكبار بلا مأوى.

جدير بالذكر أن تلك الدورة تعتبر بداية من سلسة تدريبات مكثفة لجميع العاملين في الوحدات المنتقلة، والبالغ عددها 17 في 14 محافظة، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، المنيا، وتستغرق مده الدورة التدريبية 3 أيام على ان يتم توزيع الشهادات في اليوم الختامي.

بالتعاون مع الهلال الاحمر .. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع

بالتعاون مع الهلال الاحمر .. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع

بالتعاون مع الهلال الاحمر .. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع

بالتعاون مع الهلال الاحمر .. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع

بالتعاون مع الهلال الاحمر .. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع

بالتعاون مع الهلال الاحمر .. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع