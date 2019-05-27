شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: 23 لجنة طبية خاصة فى امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن عدد اللجان الطبية الخاصة فى امتحانات نهاية العام الدراسى بالكليات المختلفة بلغ 23 لجنة، وإن الحالات الطبية التى تستدعى الامتحان فى مستشفى الجامعة يجرى توفير لجنة طبية خاصة لها.
وأضاف "نجم"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الجامعة أنهت أيضا كل الإجراءات الخاصة بامتحان الطلاب المرضى، وحالات السجون، وأن أعمال الامتحانات منتظمة فى كل الكليات والشُّعب سواء كانت بنظام الانتظام أو الانتساب.
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