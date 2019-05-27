الرئيس السيسى يوجه بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار، خاصةً في إطار المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار المتكامل في الإنسان باعتباره العامل الحاسم في أزدهار وتقدم الأمم.

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