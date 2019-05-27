شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوجه إنذارا لـ"القاهرة والناس"للالتزام بمنع بث "شيخ الحارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر توجيه إنذار لقناة القاهرة والناس للالتزام بقرار المجلس بشأن منع بث برنامج شيخ الحارة وإلا ستتعرض لسحب الترخيص طبقا لبنود اللائحة .

وأضاف شوقى، فى تصريحات له، أن المجلس أكد أن حظر بث برنامج شيخ الحارة يسرى على الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعى وجميع الوسائل الإعلامية .

وكان المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، قد طالب من قناة "القاهرة والناس"، تفريغ حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، واستضافت خلالها ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد فى الحلقة.

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وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.

وتضمن قرار الإيقاف أنه "بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصار بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبعد الإطلاع على توصيتى لجنتى الرصد والشكاوب بشأن برنامج " شيخ الحارة " المعروض على قناة القاهرة والناس الفضائية، وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلستة المعقودة فى 26/5/2019 بمنع بث برنامج " شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس الفضائية لمدة مؤقتة لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة فى 19/5/2019 بالخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضًا فى الأعراض، واستخدام الفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور فى مشاهدة إعلام هادف، ومخالفتة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأعراف المكتوبة " الأكواد".

وأضاف القرار أنه "تقرر منع بث برنامج " شيخ الحارة " المعروض على قناة والناس الفضائية لمدة شهر"، وطلبت المادة الثانية من القرار، الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذه قرار منع البث إعتبارًا من تاريخ صدوره.