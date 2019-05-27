شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط خاصة يمكن الاتفاق عليها بين الزوج والزوجة أمام المأذون الشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت لائحة المأذونين الشرعيين، إجراءات توثيق عقود الزواج، بما يضمن إثبات الحقوق الشرعية لكل من الزوج والزوجة.

واشترطت المادة 33 من اللائحة، على المأذونين الشرعيين بأنه يجب قبل توثيق العقد أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة، فيما يعرف بعقود الزواج المشروطة ومنها:

1- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .

2- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .

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3- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة .

4- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .

5- الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ولا يمس حقوق الغير .

وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .