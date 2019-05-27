محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالبا وطالبة نجح منهم (149932).
وهنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثنى المحافظ على نجاحهم، مشيرا إلى أن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذى به .
كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8%، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح فى الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالبا.
وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية فى المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية فى المركز الثانى يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10%، كما حصل 99 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية .
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