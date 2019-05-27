أبرز ملاحظات طلاب "أولى ثانوى" على الاختبارات الإلكترونية × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر أسبوع ونصف على امتحانات الصف الأول الثانوى العام الإلكترونية والورقية وأعلن بعض الطلاب عن عدد من الملاحظات حول الامتحانات وطريقة الامتحان نعرضها فى النقاط التالية.. 1- سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل منتظم فى معظم الوقت. 2- تواجه الطلاب صعوبات أثناء الامتحان هى أن بعضهم يجد نفسه خارج منصة الامتحان. 3- صعوبة فى تحميل صفحة الامتحان لدى بعضهم ولكن عدد قليل فى بعض المدارس. Advertisements 4- الأسئلة مستواها صعب ويحتاج إلى التدريب عليها أكثر من مرة. 5- استخدام الكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الأسئلة فى بعض المواد. 6- يطالبون بمراعاتهم فى التصحيح نظرا للأخطاء التى حدثت أثناء الامتحان الإلكترونى. 7- أسئلة الامتحان الورقى أسهل من الإلكترونية. 8- الأسئلة تعتمد على الفهم والتذكر وتخدم الطالب الفاهم للمعلومة. 9- أسئلة الامتحان قصيرة فى إجاباتها وهذا شىء إيجابى. 10- صعوبة فى استخدام القلم الإلكترونى للتابلت وتحويل لغة مفاتيح الجهاز.

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