شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: ارتفاع ضغط الدم يقود للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية القلب الأمريكية، يعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت"، لأنه لا توجد علامات تحذير واضحة، قد يفسر هذا السبب فى أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم به، لا يشعرون بالقلق من الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، وفقًا لمسح جديد.

وأضافت جمعية القلب الأمريكية، أن ارتفاع ضغط الدم، يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأكد الدكتور مايكل راكوتز، بالجمعية الطبية الأمريكية، على أن مرضى ضغط الدم لا يشعرون بالقلق لأنهم لا يشعرون بالأعراض.

فى الاستطلاع، قال: "55% من المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إنهم يشعرون بالقلق من إصابتهم بأزمة قلبية، و56 % يقولون أنهم قلقون من إصابتهم بالجلطة الدماغية".

تم إجراء مسح عبر الإنترنت، وقد استطلعت الدراسة 1000 من البالغين الأمريكيين فى إبريل، وكانت النتائج تحمل مستوى ثقة 90%.

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وتتضمن الأسباب المحتملة قلة الأعراض، وصعوبة الحفاظ على تغيرات نمط الحياة الصحية التى يمكن أن تساعد فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.



جمعية القلب الأمريكية تحذر

وفى الوقت نفسه، قد يكون العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير مدركين للآثار التى تغير الحياة للناجين بعد السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، على وجه الخصوص، قد يفقد الناجون من السكتة الدماغية قدراتهم الأساسية ويتعين عليهم إعادة تعلم وظائف المعيشة الأساسية.

ولا يمكنك التواصل مع أحبائك، لا يمكنك الاهتمام بنفسك لفترة من الوقت بعد الحدث، وأحيانًا بشكل دائم.

قال ديبالما وراكوتز، إن لمقدمى الرعاية الصحية دور مهم يلعبونه لمساعدة الناس على فهم المخاطر التى يتعرضون لها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية أنفسهم.

وقال راكوتز: "جزء من المشكلة هو أن الأطباء يطلب منهم فعل الكثير الآن، المواعيد تصبح أقصر وقائمة الأشياء التى يتعين علينا تغطيتها للوقاية والحفاظ على الصحة أطول."

جزء كبير من الحل هو بناء الوعى من خلال المبادرات، والقصص عن عواقب الحياة، تظهر مثل هذه القصص فى سلسلة من مقاطع الفيديو التى يتم إطلاقها، ومع ذلك، تشير نتائج المسح إلى أن هناك الكثير مما ينبغى عمله.