تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف بالطالبية لجلسة 10 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بقضية "أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

كانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.