2 يونيو.. نظر دعوى إلغاء نظام التابلت على الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تحديد جلسة 2 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن رقم 41624/73 قضائية المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام بصفته ولي أمر نجلته "سما" الطالبة بالصف الأول الثانوي؛ لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية.
وطالب الطعن المقام ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، بالعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الاساسي.
ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام الدائرة 6 تعليم، بمجلس الدولة.
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