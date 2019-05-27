تأييد حبس ربة منزل عامين بتهمة الزنى.. والزوج أمام الجنايات بتهمة قتل العشيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة جنح مستأنف الشرابية، اليوم الاثنين، تأييد حبس ربة منزل عامين بتهمة الزنى، بعدما ضبطها زوجها مع عشيقها.
وأحالت النيابة الزوج إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل عشيق زوجته.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الظاهر بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عودة صاحب الشقة إلى منزله، وجد زوجته بصحبة آخر فاعتدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال المتهم في التحقيقات الأولية، إنه شعر بإعياء شديد أثناء تواجده في العمل، فعاد للمنزل مبكرًا، وفوجئ بوجود صديقه مع زوجته داخل شقته، فقام بالاعتداء عليه ضربًا باستخدام ماسورة حديدية فأودى بحياته، بينما تمكنت الزوجة من الهرب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وزوجته، وتم تحرير المحضر، وإحالتهما للنيابة التي أحالت الزوجة للجنح بتهمة الزنى والزوج للجنايات بتهمة القتل.
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