ذبحا مالكة حضانة.. إحالة حارس عقار وعامل للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الاثنين، بإحالة حارس عقار وعامل لمحكمة الجنايات لاتهامهم بذبح مالكة حضانة في المعصرة.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ تلقاه قسم شرطة المعصرة من سائق "توك توك" قال فيه إن شخصين طلبا منه توصيلهما للرشاح لإلقاء "خروف نافق" وعندما وصل منتصف الطريق اشتكى من الرائحة، فألقيا الجوال في القمامة، وغادرا مسرعين، وإنه يشك في أن الجوال به جثة.

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انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ، وعثر على جثة تبين أنها لـ"س. ا" 42 سنة، مالكة حضانة، وتم ذبحها.

التحريات وتفريغ الكاميرات كشفت أن وراء ارتكاب الحادث "عبدالله. ح" حارس عقار، و"كمال. س" عامل، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وإحالتهما للتحقيق.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحاها وسرقا هاتفها وبعض أموالها وفرا هاربين حتى تم القبض عليهما.