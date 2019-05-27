خنقها وحاول الانتحار.. نجار يقتل زوجته في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أقدم نجار مسلح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، على قتل زوجته خنقًا، وجرى التحفظ على الجثة والمتهم بمعرفة قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "هـ.م.أ"21 عامًا ربة منزل، جثة هامدة وفي حالة تعفن، داخل منزلها بمنطقة "الحكماء" التابعة لمدينة الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم ثان الزقازيق أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "محمد.ن.ع" نجار مسلح؛ وذلك لوجود خلافات زوجية بينهم، وأنه حاول الانتحار بعد قتلها، وجرى نقله لمستشفى الزقازيق الجامعي تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وإخطار النيابة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية لمباشرة التحقيقات.