دفاع متهمي "أحداث الطالبية" يتمسك بسماع أقوال الشهود وفض الأحراز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطه، وإحراز سلاح والتظاهر.

وتمسك الدفاع بسماع عدد من الشهود، وشاهد نفي، وتفريغ محتوى الهواتف المحمولة المضبوطة مع موكليهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، وعلي عماره.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.